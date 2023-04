Playoff ancora raggiungibili per il Gialloblu Castelfiorentino: battuto La Crocetta

Il Gialloblu Castelfiorentino batte a domicilio il Basket La Crocetta dopo un overtime: 60-65 il finale alla Lazzeri.

Il sogno continua.

Inizia con il botto la Fase a Orologio del Gialloblu Castelfiorentino che alla palestra Lazzeri di Empoli batte a domicilio il Basket La Crocetta dopo un overtime e tiene dunque aperta la corsa verso l’unico posto disponibile per i playoff. Il 60-65 finale riscatta dunque le due sconfitte subite in regular season e arriva ad incorniciare una gara che i ragazzi di coach Dario Chiarugi hanno praticamente sempre condotto salvo poi subire la rimonta locale negli ultimissimi minuti della quarta frazione, arrivando poi a giocarsi il tutto per tutto nell’extratime.

Un Gialloblu peraltro sceso in campo con Iserani a mezzo servizio e con Cetti e Mugnaini out per infortunio, ai quali va l'abbraccio ed il pensiero nella speranza di rivederli in campo il prima possibile.

Ottimo l’approccio dei gialloblu che amministrano i primi due quarti grazie a ritmi alti e ad un gioco corale: dopo il 14-15 della prima frazione, nel secondo periodo Zampacavallo e compagni stringono le maglie difensive e trovano buone giocate offensive che valgono il +11 (25-36), preludio alla tripla di Straffi che allo scadere della frazione manda tutti all’intervallo sul 28-36.

Nella ripresa, la reazione locale da un lato e le percentuali rivedibili dalla lunetta dall’altro (8/23 il conteggio finale), permettono ai padroni di casa di restare incollati: 44-46 alla terza sirena. Con la gara completamente riaperta, i gialloblu allungano di nuovo nella frazione finale fino a toccare il +8 quando partono gli ultimi due giri di lancette ma dalla lunga distanza i padroni di casa riacciuffano la gara fino alla parità a quota 56: overtime.

Con l’inerzia a favore, La Crocetta mette la testa avanti infilando i primi tre punti dell’extratime, ma proprio nel momento più difficile l’orgoglio castellano emerge di prepotenza e fa la differenza. I gialloblu riprendono in mano il controllo e la tripla di Cavini arriva ad ipotecare la sfida.

Adesso si torna al PalaBetti per la seconda giornata: sabato alle ore 21 arriva la Pallacanestro Grosseto.

BASKET LA CROCETTA – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 60-65 dts

Tabellino: Talluri T. 8, Turini 6, Zampacavallo 13, Buti 2, Cavini 8, Flotta 12, Talluri J. 10, Dragoni 6, Ciampolini, Iserani, Pratelli ne, Paciscopi ne. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Parziali: 14-15, 28-36 (14-21), 44-46 (16-10), 56-56 (12-10), 60-65 (4-9)

Arbitri: Luchi di Prato, Vannini di Pontassieve.

Fonte: Abc Castelfiorentino