Ruba superalcolici al supermercato: denunciato 34enne a San Miniato

Un arresto e tre denunce da parte dei carabinieri del comando provinciale di Pisa negli ultimi giorni.

A San Miniato i militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un 34enne georgiano. L'uomo aveva rubato alcune bottiglie di superalcolici da un supermercato di zona. Il bottino è stato recuperato e restituito al negozio.

A Navacchio (Cascina) i militari della locale Stazione hanno arrestato un 40enne italiano residente in zona. Il tribunale di Livorno contro di lui aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per omissione di soccorso in seguito a un incidente stradale del 2016. L'uomo deve scontare 9 mesi di pena: è stato trasferito nel carcere Don Bosco di Pisa.

Infine a Pisa i carabinieri del Radiomobile il 10 aprile scorso hanno denucniato un uomo per guida in stato di ebbrezza. Il suo tasso alcolemico era di 0,89 g/l, oltre il limite

consentito. Ritirata la patente.