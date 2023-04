Scudo verde, incontro dei sindaci della Città metropolitana

Si è svolto oggi l’incontro dei sindaci della Città metropolitana sullo scudo verde. Presenti il sindaco Dario Nardella, gli assessori comunali alla Mobilità Stefano Giorgetti e all’Ambiente Andrea Giorgio oltre ai rappresentanti dei comuni della metrocittà. Nardella ha ribadito che nei prossimi mesi scatterà la prima fase dello Scudo verde che non prevede alcun pedaggio: sarà soltanto di monitoraggio dei flussi dei veicoli in ingresso e uscita dalla città di Firenze. Un monitoraggio che sarà non solo quantitativo ma qualitativo in modo da consentire l’individuazione delle tipologie dei veicoli e del loro contributo all’inquinamento,

La seconda fase entrerà in funzione non prima del 2025 con modalità ancora da decidere insieme, come ha sottolineato il sindaco Nardella, e andrà di pari passo con la realizzazione di tutti i vari capitoli del Pums (Piano Urbano mobilità sostenibile) come trasporto pubblico, tramvie, parcheggi scambiatori, potenziamento del trasporto ferroviario.

