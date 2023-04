Trofeo Fosco Carloni, c’è anche il gialloblu Hermes Pagliai tra i convocati

Farà parte della rappresentativa Bears il gialloblu Hermes Pagliai, convocato in occasione del Trofeo Fosco Carloni, la tradizionale manifestazione riservata ai nati nell’anno 2010, giunta alla 14esima edizione, in programma a San Vincenzo nei gioni 24 e 25 aprile. Primo tra i giocatori a disposizione anche Sylvain Bufalini, che sarà purtroppo costretto a rinunciare ad una eventuale convocazione a causa del brutto infortunio rimediato nell’ultima gara contro Calenzano, che lo costringerà allo stop almeno fino al prossimo 11 maggio. A Syle l’abbraccio di tutta la famiglia gialloblu, in attesa di rivederlo in campo quanto prima!

Le 12 rappresentative sono state suddivise in tre gironi composti da quattro squadre ciascuno con le gare di qualificazione in programma durante l’intera giornata di lunedì 24 e nella mattina di martedì 25 aprile; a seguire, nel pomeriggio, si terranno le finali.

A Hermes, dunque, l’applauso e l’in bocca al lupo da parte dell’intera società Abc.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino