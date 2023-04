Truffa del fieno su Facebook, nei guai tre uomini

I carabinieri di Peccioli hanno segnalato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per truffa in concorso, tre persone. Si tratta di due stranieri ed un italiano che nel marzo 2022 hanno truffato un cittadino di Cascina Terme-Lari.

A quanto si è appreso i tre postarono su Facebook l’annuncio della vendita di circa 400 quintali di fieno, chiedendo in cambio 6mila euro.

L’uomo, in buona fede, fece un bonifico con la somma richiesta senza mai vedersi recapitare il fieno acquistato. I tre, a seguito delle indagini dei militari, sono stati individuati e denunciati in stato di libertà.