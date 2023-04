Una tramvia tra Osmannoro e Campi: convegno Cgil con presentazione studio Confindustria

“La cura del ferro sulla direttrice Osmannoro-Campi. Proposte e progetti per lo sviluppo del trasporto pubblico”: è il titolo dell’iniziativa, organizzata da Cgil Firenze e Spi Cgil, in programma a Campi Bisenzio (Fi) domani giovedì 13 aprile alle 16:30 presso la Sala Consiliare Sandro Pertini (Piazza Dante 36). Nell’occasione, sarà presentato lo studio di pre-fattibilità della linea tramviaria Osmannoro/Campi Bisenzio a cura di Massimo Manzini di Confindustria Firenze. Per la Cgil Firenze "le aree industriali hanno bisogno di una infrastrutturazione di trasporto pubblico su ferro, in mezzi non inquinanti alternativi al mezzo privato su gomma. Non è giusto che il trasporto su ferro si fermi all’imbocco delle aree industriali come a Scandicci e all’Osmannoro, vorremmo che fosse prodotta una progettazione reale in tal senso".

IL PROGRAMMA

– Introduzione: Bernardo Marasco, Segreteria CGIL Firenze

– Presentazione dello studio di pre-fattibilità della linea tramviaria Osmannoro/Campi Bisenzio a cura di Massimo Manzini di Confindustria Firenze

Interventi di:

– Tiziana Parivir, Segretaria Lega SPI CGIL Campi Bisenzio

– Lorenzo Falchi, Sindaco Sesto Fiorentino

– Fausto Ferruzza, Presidente Legambiente Toscana

– Fabio Franchi, Segretario generale Cisl Firenze Prato

– Stefano Giorgetti, Assessore Mobilità e Trasporto Pubblico locale del Comune di Firenze

– Elena Pozzi, Amministratrice delegata Leone Spa

Coordinamento: Elena Aiazzi (segreteria Cgil Firenze)

Conclusioni: Paola Galgani, segretaria generale Cgil Firenze

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze