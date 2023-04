Scandicci ancora sul tetto d'Europa: Coppa CEV alla Savino Del Bene

Sul tetto d’Europa per la seconda volta consecutiva, la CEV Cup è della Savino Del Bene Volley che, dopo la conquista della Challenge Cup ottenuta nella scorsa stagione, si prende il suo secondo trofeo continentale consecutivo.

Sconfitte le rumene dell’Alba Blaj che, dopo essersi inchinate per 3-1 al termine della gara d’andata, si sono dovute arrendere 3-0 anche nella finale di ritorno.

Proprio in virtù del risultato della prima partita di finale, la Savino Del Bene Volley ha avuto la certezza matematica della conquista del trofeo dopo appena due set. La formazione di Barbolini, vinte le prime due frazioni per 25-18 e 25-12, ha così conquistato la seconda competizione europea in ordine di importanza.

Nel terzo set comunque la Savino Del Bene Volley non si è rilassata e anzi ha proseguito la sua festa trionfando per 25-11 nella terza frazione.

MVP dell’incontro una Ekaterina Antropova protagonista di una performance da 20 punti, 4 ace ed 1 muro vincente.

La Savino Del Bene Volley potrà godersi la vittoria di coppa solo per qualche giorno. Già domenica la formazione di coach di Barbolini sarà infatti impegnata nella Gara-1 dei Quarti di Finale Scudetto, primo capitolo della serie al meglio delle tre partite che vedrà la squadra contrapposta al Volley Bergamo 1991.

La cronaca

Massimo Barbolini schiera la sua squadra con Yao Di al palleggio, Antropova come opposto, Belien e Washington come centrali, Zhu e Pietrini in banda, con Castillo come libero titolare.

L’Alba Blaj risponde con un 6+1 composto da Mirkovic come palleggiatrice, Boskovic nel ruolo di opposto, con Kocić e Ioan a comporre il tandem di centrali, Dimitrova e Milenković in banda e Cojocaru come libero.

1° Set

Elena Pietrini inaugura il set con un ace, la Savino Del Bene Volley vola poi sul 4-1 con Washington che chiude nei tre metri approfittando di una cattiva ricezione avversaria. Zhu Ting firma il 5-2 e l’Alba Blaj ferma il set con un time out, ma al rientro in campo la Savino Del Bene Volley allarga ancora il gap arrivando sul 7-2 grazie ad un attacco di seconda da parte di Yao Di. Washington in fast produce l’attacco del 9-3, mentre è Pietrini a schiacciare in diagonale per il +8 (13-5). La formazione rumena prova a rientrare ed il muro di Kocić su Antropova vale per il il 14-8. Poco dopo Boskovic segna il 14-10 e obbliga la Savino Del Bene Volley a giocarsi un time out. L’Alba Blaj arriva fino al -3, ma le centrali della Savino Del Bene Volley ritrovano il +5: Washington in fast e Belien in primo tempo portano infatti il risultato sul 19-14. Coach Ljubicic chiama un time out e prova a fermare l’avanzata della Savino Del Bene Volley, ma dopo la pausa Pietrini segna due volte consecutive (21-14). Il set si chiude 25-18 con il punto decisivo messo a segno da Antropova.

2° Set

L’avvio di secondo set è dominato dalla Savino Del Bene Volley che si porta fino al 4-1 e poi, dopo un time out avversario, fino all’8-1 anche grazie a due ace di Antropova. Un muro di Zhu Ting vale per il 9-2, mentre è una positiva Pietrini a schiacciare a terra il punto del 10-3. L’Alba Blaj si riporta sul -5 trovando l’ace dell’11-6 con Boskovic. La Savino Del Bene Volley torna sul +7 con un muro vincente di Zhu Ting, che segna il 15-8 e obbliga l’Alba Blaj a chiamare “tempo”. La seconda frazione non cambia e anzi la Savino Del Bene Volley prende sempre più il controllo della gara. Pietrini segna il 20-11 e il 21-12, poi è Belien a fare +10 con un ottimo attacco in primo tempo (22-12). Il set si chiude 25-12 con la Savino Del Bene Volley che può festeggiare: due set vinti bastano per un traguardo storico, per la conquista della CEV Cup.

3° Set

Dopo aver conquistato la coppa la Savino Del Bene Volley non si rilassa e trovato il pari sul 3-3 mette la freccia ed effettua il sorpasso con l’ace del 4-3 messo a referto da Zhu Tin. Il vantaggio della squadra di Barbolini cresce fino all’8-4 e al time out di coach Ljubicic. Anche dopo la pausa la Savino Del Bene Volley continua a imporre la sua pallavolo e sull’11-5 arriva una nuova richiesta di time out per l’Alba Blaj. Con Zhu e Antropova protagoniste il vantaggio della Savino Del Bene Volley tocca anche il +11 e coach Barbolini decide di dare spazio a tutto il roster. Alberti, Sorokaite e Shcherban scendono in campo a metà set e tocca anche ad Angeloni, schierata da libero. Antropova segna il 21-9 con un ace e la Savino Del Bene Volley tocca il +13 con un muro di Washington. La parola fine al terzo set e alla sfida la pone Alberti, che realizza il 25-11 e fa partire la festa della Savino Del Bene Volley.

Coach Barbolini post partita: “Soddisfazione grandissima perchè questo anno la Coppa CEV era un competizione difficile da raggiungere. Noi avevamo un roster attrezzatissimo per farlo, ma non c’è mai niente di scontato in questo gioco. Abbiamo avuto un percorso molto difficile che, va inoltre collegato a quanto abbiamo fatto in campionato. Molto bello, sono contento per le ragazze e per la società. Bellissimo pubblico questa sera e speriamo che da domenica si ripeta, perchè da domenica iniziano i play off e per noi inizia una serie di finali. Voglio ribadire che le ragazze sono state molto brave e non solo oggi: tutti il nostro percorso è stato eccezionale.”

Savino Del Bene Volley – CS Volei Alba Blaj 3-0 (25-18, 25-12, 25-11)

Savino Del Bene Volley: Sorokaite 1, Alberti 2, Belien 4, Zhu 13, Pietrini 11, Mingardi, Yao Di 1, Shcherban, Angeloni, Washington 10, Antropova 20, Di Iulio. All.: Barbolini.

CS Volei Alba Blaj: Dimitrova 9, Cojocaru (L1), Fales, Kocić 8, Ioan 2, Milenković 2, Russu, Axinte, Kossanyiova 2, Hord, Ispas (L2), Cirkovic, Boskovic 8, Mirkovic 2. All.: Ljubicic.

Arbitri: Sanja Miklosic (SLO) – Szymon Pindral (POL)

Durata: 1 h 6′ (26′, 19′, 21′)

Attacco: 61% – 36%

Ricezione Pos. (Prf.): 45% – 40% (20% – 24%)

Muri: 4-2

Ace: 7-2

MVP: Antropova

Spettatori: 3100