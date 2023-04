Aggrediti 5 sedicenni fuori da una discoteca la notte di Pasqua

Aggressione fuori da una discoteca del Fiorentino per 5 sedicenni originari di Cecina e Rosignano Marittimo. Il fatto risale alla notte tra sabato e Pasqua, quando i giovani erano andati a festeggiare un compleanno. La notizia è riportata sul quotidiano Il Tirreno. I giovani sono stati aggrediti da coetanei e due di loro hanno riportato ferite per una prognosi di 7 e 10 giorni. L'aggressione è avvenuta mentre stavano aspettando il bus per tornare in stazione e prendere il treno verso casa. Si sono verificati non solo spintoni e botte a mano nuda, ma anche una bottigliata in testa, colpi di casco e ferite da coltellino.