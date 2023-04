AIMA Empolese, weekend di eventi: assemblea soci e mercatino al parco di Serravalle

Weekend di iniziative per A.I.M.A. - Associazione Italiana Malattia di Alzheimer sezione Empolese Valdelsa - Valdarno Inferiore. Sabato 15 aprile, al "Centro XXIV Luglio" in via Ferrucci si svolgerà l'assemblea annuale dei soci, a partire dalle 16.30. L'evento, oltre che per l'approvazione del bilancio consuntivo 2022 e per un confronto sulle attività svolte e i progetti del 2023, sarà anche l'occasione per l'associazione di consegna del 19esimo premio A.I.M.A. all'assessora con delega al sociale del Comune di Empoli Valentina Torrini. Nella stessa giornata sarà inaugurata la nuova sede, con aperitivo per i presenti.

Il giorno successivo, domenica 16, è la volta del mercatino organizzato da A.I.M.A. L'appuntamento è al Green Bar nel verde del Parco di Serravalle. Come spiegato dalla sezione Empolese, presieduta da Maria Grazia Pasqualetti, il ricavato sarà interamente destinato alle attività di sostegno degli ammalati di Alzheimer e delle loro famiglie.