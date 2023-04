"Banksy (Unauthorized)", esposizione alla Gonnelli Casa d'Aste

Banksy, The Waled Off Hotel

Libreria Antiquaria Gonnelli - Casa d’Aste presenta un’esposizione dedicata al controverso e celebre artista Banksy; con l’occasione vengono presentati i beni della sezione che verranno poi battuti all’incanto giovedì 25 maggio. "Banksy (Unauthorized)" sarà inaugurata venerdì 14 aprile e resterà aperta fino al 21 aprile 2023.

Le opere uniche presenti sono emblematiche del lavoro dello street artist di Bristol e sono tutte accompagnate dai certificati di autenticità: Kids on a gun hill è un cartello stradale, The migrants un cono stradale, Laugh Now è la sua famosa scimmia ma dipinta su una porta, Gas Mask Fly è una sezione di muro e American Depressed è in tutto e per tutto una carta di credito, parodia della nota American Express.

Con Banksy (Unauthorized) ripercorriamo insieme le sue esperienze e performance più significative: Brandalism x Medicom con Steve Lazarides, la vendita-performance di Central Park del 2013, Dismaland del 2015 e The Walled Off Hotel dal 2017. Dei collectables realizzati da Brandalism x Medicom, nata dalla collaborazione tra Banksy e il fotografo che per primo si è adoperato per la diffusione delle immagini dell’artista e alla sua pubblicità, sono presenti Monkey Sign, Deep Sea Diver, Bomb Hugger, Flying Balloons Girl e Love Rat. L’artista gioca con i concetti di gioco (le opere vengono definite toys) e serietà (per poi affermare: this is a work of art, this is not a toy!).

Banksy, Pulp Fiction

ESPOSIZIONE

14-21 aprile 2023

Per maggiori informazioni

Da lunedì a venerdì (ore 9-13 / 14-18)

Libreria Antiquaria Gonnelli – Casa d’Aste

Via Fra’ Giovanni Angelico, 49 Firenze

Tel 055 268279

www.gonnelli.it

Fonte: Ufficio stampa