Career Day Unicoop Firenze, sold out alla due giorni sul lavoro in cooperativa

Posti esauriti per partecipare al Career Day di Unicoop Firenze: l’iniziativa, in programma il 14 e 15 aprile presso la sede di Via Santa Reparata, a Firenze, ha registrato tantissime richieste di partecipazione e il tutto esaurito di prenotazioni agli eventi in calendario.

Due giornate per conoscere da vicino Unicoop Firenze, le sue professionalità e i valori, per scoprire le posizioni aperte e avere l’opportunità di un primo colloquio di selezione. Nella due giorni dedicata al lavoro ai candidati sarà raccontato come funziona una grande impresa cooperativa come Unicoop Firenze che, proprio nel 2023, compie 50 anni: un compleanno che la cooperativa festeggia con i suoi 8100 dipendenti, distribuiti su tutto il territorio toscano, fra i 139 punti vendita, i centri logistici e le due sedi istituzionale e operativa.

Saranno quindi due giornate dinamiche e ricche di appuntamenti, in cui sarà possibile non solo fare un primo colloquio, ma anche scoprire i settori di impiego e i possibili ruoli, sia nella rete di vendita che negli uffici che offrono sbocchi professionali legati al mondo della tecnologia, dei sistemi informativi, del marketing e dell’ingegneria gestionale, oltre che opportunità nell'ambito delle risorse umane e comunicazione, come spiega Rossella Molinari, responsabile Selezione, sviluppo e formazione di Unicoop Firenze: "Siamo felici di aprire le nostre porte e di farci conoscere in tutta la varietà di opportunità lavorative rivolte anche al mondo dei più giovani e con scolarità medio alta, che vogliono fare un'esperienza di lavoro in una grande impresa come la nostra che prevede inserimenti tanto nella rete di vendita, quanto in tutti gli ambiti scientifici, economici e umanistici che abbiamo al nostro interno. Saranno due giornate intense, che ci vedranno impegnati per costruire un'occasione inedita e sicuramente speciale per i candidati che vorranno venire a conoscerci".

Durante le due giornate sarà possibile affrontare il colloquio faccia a faccia con un selezionatore, in una sessione breve alla quale poi potrà seguire, in futuro, un nuovo contatto più approfondito e mirato all'assunzione. Fra le attività in programma, si potranno seguire interventi di presentazione delle famiglie professionali e delle specifiche attività lavorative a cura di testimonial, scegliendo, ad esempio, fra area economica, tecnica, qualità e sicurezza o, ancora, acquisti e marketing e comunicazione. Nelle due giornate sono previsti anche due momenti "collettivi" per incontrare Daniela Mori, presidente del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Firenze, e Irene Mangani, vicepresidente di Legacoop Toscana.

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio stampa