Caso sospetto di Dengue nell'Aretino

Un uomo di 35 anni residente nella zona del Valdarno aretino, che ha fatto ritorno da un viaggio in Sri Lanka, ha presentato sintomi sospetti di Dengue. La mattina di martedì 11 aprile si è recato al pronto soccorso dell'ospedale della Gruccia a Montevarchi e nel primo pomeriggio è stato trasferito al San Donato di Arezzo, dove è stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive. Attualmente, non è certo che si tratti di Dengue, ma le indagini sono in corso e non si esclude questa diagnosi.

Il servizio di Igiene Pubblica della ASL Tse Area Est ha invitato i Comuni di Arezzo e San Giovanni Valdarno a prendere precauzioni con la normale profilassi. L'11 aprile, la ASL aveva già effettuato una disinfestazione nell'area circostante l'ospedale della Gruccia per distruggere eventuali larve di zanzara, nell'ambito dei suoi controlli periodici di competenza. Inoltre, ad Arezzo è stato registrato un altro caso di Dengue all'inizio del mese, riguardante una paziente di 38 anni che era rientrata in Italia dopo un viaggio turistico in Sud America.