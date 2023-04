Consegnato il cantiere dei lavori per la realizzazione del nuovo allestimento del Museo del Cristallo. Il Museo del Cristallo, oltre che essere una formidabile attrazione per i visitatori, sempre più attenti ai temi legati all'industria e all’artigianato, al saper fare e al made in Italy, racconta una storia importante e una realtà viva e altamente rappresentativa della città a livello identitario e sociale: per questo motivo il nuovo percorso museale, oltre a valorizzare al meglio la straordinaria collezione, e illustrare la storia e la tecnica, metterà in scena come protagonisti tutti gli aspetti legati al territorio e al tessuto sociale, ai personaggi, al vissuto, alla cultura del lavoro, all’eredità umana che questo mondo ha creato e tramanda. Grazie al nuovo allestimento e alle parti esperienziali e multimediali in esso contenute, auspichiamo che questi aspetti emergano forti lasciando un segno nei visitatori e un’emozione nei cittadini.

“Abbiamo ritenuto fin da subito che fosse necessario, a completamento dell'opera, aggiornare anche questa parte, ai fini di creare un’esperienza di visita al passo con i tempi, che valorizzi quello che di fatto è un museo unico del suo genere, molto apprezzato dai turisti e importantissimo per la città a livello identitario” sottolinea il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Stefano Nardi. Il Museo è stato oggetto di un importante intervento di ampliamento, ristrutturazione e revisione strutturale e impiantistica che include il nuovo ingresso e la nuova piazza, i cui lavori sono stati recentemente ultimati e che ha risolto molti problemi. Questo progetto non prevedeva però una revisione dell'allestimento del percorso espositivo al suo interno, molto ricco e amato ma ormai datato sotto molti aspetti.

“Il Museo del Cristallo rappresenta una realtà viva nella nostra città e proprio per questo abbiamo istituito un Comitato Tecnico Scientifico composto da esperti, operatori e membri dell’Associazione Città del Cristallo, che ha affiancato i progettisti incaricati informandone e revisionandone il lavoro: questo ha consentito di ottenere un progetto partecipato e completo, in modo che il nuovo allestimento possa rappresentare al meglio il mondo del Cristallo di Colle, creando anche il necessario collegamento con le realtà produttive, che saranno di fatto la naturale estensione del percorso di visita del Museo. Proprio la intima connessione di questo museo con il territorio e il tessuto sociale rende necessaria una forte sinergia con gli altri musei cittadini, il San Pietro e l'Archeologico, a costituire ‘un unicum’ che possa rendere un’immagine completa, seppur nelle sue mille sfaccettature, della nostra realtà e della nostra storia – conclude Cristiano Bianchi, assessore alla cultura. - A tal fine stiamo lavorando al progetto di un sistema museale unico cui si possa accedere sia dal San Pietro che dal Museo del Cristallo, e che crei tra questi due poli un percorso che attraversi la città alta e bassa, collegando tutte le altre attrazioni presenti, incluso l’UMoCA, da poco riaperto, e la Casatorre di Arnolfo di Cambio, recentemente acquisita dal Comune e il cui progetto di restauro e allestimento è già in corso”.

