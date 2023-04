Fibra ottica a San Miniato, ditte non asfaltano dopo gli scavi. Il sindaco: "Obbligo da rispettare"

Sono in corso scavi per la fibra ottica in tutto il territorio di San Miniato, per estendere sul territorio la nuova tecnologia Ftth che garantisce una connessione internet veloce e più stabile.

Si tratta di un intervento realizzato da Tim, che permetterà a aziende e privati di poter usufruire di un servizio sempre più necessario.

I lavori consistono in scavi alle sedi stradali e inserimento della fibra ottica nel sottosuolo, ma sono interventi che stanno causando non pochi disagi, soprattutto per quanto riguarda il ripristino del manto stradale che, in alcuni casi, non sembrano esser stati eseguiti al meglio.

A farsi portavoce è il sindaco Simone Giglioli che ha accolto diverse lamentele da parte dei cittadini. "La posa della fibra ottica è una conquista importantissima per il nostro territorio; grazie a questa moderna infrastruttura, a breve, cittadini e aziende potranno contare su una connessione internet più veloce - dichiara il sindaco -. Tuttavia stiamo registrando notevoli lamentele rispetto a questi lavori, che non sono realizzati dal Comune, bensì da ditte esterne su incarico di Tim, soprattutto per quanto riguarda il manto stradale, spesso ripristinato in maniera sommaria, e per i distacchi di luce che, non di rado, stanno avvenendo.

Le ditte, in un secondo momento, sono obbligate a riasfaltare i tratti sui quali sono intervenute, e noi ci assicureremo che ciò venga fatto. Ho già chiesto conto alle ditte di quanto sta accadendo e ho concordato con gli uffici del Comune una maggiore vigilanza su questo tipo di interventi, perché spesso ci troviamo di fronte a negligenze da parte dei gestori di servizi quando operano sulle strade del nostro territorio. Invito inoltre i cittadini a segnalare, attraverso i canali comunali, eventuali disagi che possono verificarsi sulle strade del nostro territorio".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa