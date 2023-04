Sfondate 8 auto a Castelfiorentino per portare via lo sterzo, danni importanti

Un fatto odioso avvenuto nel quartiere residenziale vicino alla piscina di Castelfiorentino. Nella notte tra martedì e mercoledì scorso ben 8 auto di lusso (Bmw e Mercedes) sono state violate per prendere il piantone dello sterzo, pezzo prelibato del mercato nero dei ricambi auto.

Lo racconta, suo malgrado in quanto uno dei derubati, Paolo Antilli, presidente del Ccn Tre Piazze, che ha visto la sua Mercedes sfondata come le altre auto. "Questo è stato un furto su commissione, probabilmente eravamo seguiti da tempo. Già alcuni anni fa mi avevano rubato in casa, stavolta mi hanno rubato pezzi importanti della mia Mercedes. La riparazione costa fino a 10mila euro ed è probabile che non riavrò la mia auto fino a qualche mese perché pezzi di questo tipo sono introvabili".

Per rubare i ladri sono entrati nella corte interna del condominio, scavalcando il cancello e poi portando via i pezzi di interesse con una tecnica che neutralizzava gli antifurti installati di base su questi veicoli. Solo un allarme è suonato, quello di un'auto a cui era stato installato un antifurto aggiuntivo dal proprietario. Ma non è valso ad acciuffare i malviventi.

Antilli si rammarica di quanto accaduto anche per il suo ruolo tra i commercianti. "Come presidente del Ccn abbiamo fatto incontri con le forze dell'ordine, ci accorgiamo che le città più grandi sono presidiate ma da non non c'è niente. Sono furti su commissione ma ci sono sicuramente contatti con persone del posto. Come cittadino e come presidente dell’associazione sono al fianco del Comune per cercare di intervenire su qualsiasi situazione e siamo sempre stati in sintonia senza però trovare troppe risposte".

Il fatto è già stato denunciato alla locale compagnia dei carabinieri. Sul fatto è intervenuto anche il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni, passando la palla al governo, competente in materia sul tema sicurezza. "Ho chiesto al Prefetto la convocazione di un Comitato Ordine e Sicurezza, ma sono consapevole che le risposte che riceverò non saranno difformi da quelle che ho ricevuto finora. Le Forze dell'Ordine sono scarse dal punto di vista della dotazione organica, e le leggi spesso sono percepite come tutelanti più chi delinque, che chi subisce il danno. Gli unici provvedimenti che possono generare risultati sono questi. I territori si sentono soli, e quando succedono queste cose si hanno innumerevoli danni anche sul senso civico. Attendiamo che il Governo, il Parlamento, e chi ha la possibilità di farlo, battano un colpo.