"Giallo in provincia", a Pistoia otto finalisti per il premio letterario

È iniziato il conto alla rovescia per scoprire chi sarà il vincitore dell’ottava edizione del premio letterario "Giallo in provincia" a cura dell’associazione Giallo Pistoia e della Biblioteca San Giorgio. Un appuntamento molto atteso dai cinquanta scrittori di genere, rappresentativi di tutta Italia, che hanno inviato il proprio manoscritto alla giuria di esperti che in questi giorni ha reso noti i nomi degli otto finalisti.

La classifica ufficiale e il vincitore, che si aggiudicherà la pubblicazione nella prestigiosa collana Delos Crime, verranno annunciati sabato 15 aprile alle 21, al Piccolo Teatro Mauro Bolognini, in occasione della XIII edizione del Festival Giallo Pistoia. Inoltre, alla premiazione sarà presente lo scrittore ed editor Franco Forte.

Al premio hanno partecipato racconti inediti, tra le 50.000 e le 80.000 battute, di genere giallo, thriller, noir o poliziesco, redatti in lingua italiana.

Questi i nomi degli otto finalisti (in ordine alfabetico d’autore): Un fratello tra le pagine di un libro di Letizia Aggiato, dalla Uzzano; Le apparenze ingannano di Maria Bucci, da Lugo di Romagna (RA); Jack Mano Corta di Stefano Cambò, da Muro Leccese (LE); Il tesoro di Paolina Bonaparte di Manuela Corsino, da Nave (BS); I fantasmi del destino di Stefano Del Bino, da Montecatini Terme (PT); Ma quale signora in giallo di Virginia Less, da Sonnino (LT); Una vita tagliata di Andrea Polini, da Livorno e, infine, Una vita perfetta di Ilaria Rizioli, da Ferrara.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa