GP Città di Empoli, 45esima edizione: 142 km di tradizione

Tutto pronto per l’entusiasmante e famosa corsa ciclistica categoria Dilettanti Elite Under 23 denominata “45° Gran Premio Città di Empoli”, Trofeo Banca di Cambiano, divenuta una eccellenza nazionale, che domenica 16 aprile 2023 attraverserà a suon di pedalate e sudore alcune strade cittadine e non solo.

I ciclisti partiranno ufficiosamente alle 12.45 dal Centro Commerciale Coop, alle 13 ufficialmente da via Carraia di fronte alla Lampadari Maltinti, con arrivo previsto alle 16.30 di nuovo in via Carraia. Quattro giri per 142 chilometri tra salite per raggiungere poi la pianura e arrivare al traguardo.

Da Carraia a Monteboro e Monterappoli, passando per Spicchio, Limite sull’Arno, Castra, quindi Vitolini, Cerreto Guidi e San Zio per scendere verso Marcignana e Santa Maria e arrivare alla meta: queste le principali tappe della corsa che attraverserà il territorio.

La manifestazione sportiva è organizzata dalla G.S. Maltinti Lampadari, in collaborazione con la stessa Banca di Cambiano e la Commissione Ciclismo del Comune di Empoli.

Una gara che è entrata nella tradizione sportiva locale, regionale e nazionale. Una delle corse ciclistiche più importanti della nostra realtà davvero molto partecipata da atleti, appassionati e da un pubblico sempre numeroso.

TABELLA DI MARCIA – Centro Coop Empoli (partenza ufficiosa), via Carraia (partenza ufficiale); via Carraia, via del Terrafino, Monteboro; Sant’Andrea Fontanella, Monterappoli SP52; via dei Cappuccini, via XI Febbraio, via Cherubini, via Giuntini, Statale 67, viale Petrarca, Lungarno Dante Alighieri, viale Giotto, via della Repubblica, via Alamanni, via Sanzio, via Verdi, via Fabiani, viale IV Novembre, via Carraia (primo giro); Monteboro, Sant’Andrea Fontanella, Monterappoli SP52; via dei Cappuccini, via XI Febbraio, via Cherubini, via Giuntini, Statale 67, viale Petrarca, Lungarno Dante Alighieri, viale Giotto, via della Repubblica, via Alamanni, via Sanzio, via Verdi, via Fabiani, viale IV Novembre, via Carraia (secondo giro); Monteboro; Sant’Andrea Fontanella; Monterappoli SP52; via dei Cappuccini, via XI Febbraio, via Cherubini, via Giuntini, Confezioni Santini p.v., Statale 67, viale Petrarca, Lungarno Dante Alighieri, viale Giotto, via della Repubblica, via Alamanni, via Sanzio, via Verdi, via Fabiani, viale IV Novembre, via Carraia (terzo giro); Monteboro; Sant’Andrea Fontanella; Monterappoli SP52; via dei Cappuccini, via XI Febbraio, via Cherubini, via Giuntini, Corsinovi e Peruzzi T.V., Statale 67, viale Petrarca, Ponte De Gasperi; Spicchio Sovigliana; Limite sull’Arno; via Castra (Castra); via di Pietramarina-San Giusto G.P.M.; Vitolini; Spicchio Sovigliana; Mercatale; Cerreto Guidi San Zio; Bassa; Marcignana; via Alamanni, via Sanzio, via Verdi, via Fabiani, viale IV Novembre, via Carraia (quarto giro arrivo).

Per questo si rendono necessari alcuni provvedimenti temporanei di modifica alla circolazione veicolare e alla sosta, contenuti nell’ordinanza n.235 del 12 aprile 2023.

L’ordinanza prevede la sospensione temporanea della circolazione sulle strade comunali del percorso e secondo la tabella di marcia della corsa, per la durata strettamente necessaria al passaggio dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa.

Inoltre prevede il transito della corsa nelle vie dei Cappuccini, Val d’Orme, Tosco Romagnola, viale Giotto, via della Repubblica e via Giuntini in deroga alle segnalazioni semaforiche.

ALTRI PROVVEDIMENTI – Domenica 16 aprile 2023 saranno adottati anche altri provvedimenti temporanei di viabilità: via Torricelli, tratto compreso tra via Volta e via Carraia, dalle 12 alle 18, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della gara e residenti; via San Mamante, area adibita a parcheggio per il Centro *Empoli – lato Fi-Pi-Li - divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, in orario dalle 8 alle 14; via Salaiola Monterappoli, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, dalle 8 alle 18; via XI Febbraio, lato sinistro del tratto compreso tra via Tripoli e via De Amicis, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, dalle 8 alle 18; via Giuntini, ambo i lati del tratto compreso fra le intersezioni con via Cherubini e via Pratella,

divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, dalle 8 alle 18; via Cherubini, tratto compreso fra il civico n. 99 e il n. 119, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, dalle 8 alle 18; via di Carraia, ambo i lati del tratto compreso fra viale IV Novembre e via Pirandello, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, eccetto quelli necessari all'organizzazione della corsa ciclistica, dalle 8 alle 18. E poi, Piazzetta fra via Bonistallo e via Carraia, dalle 8 alle 18, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, eccetto quelli necessari all'organizzazione della corsa ciclistica.

IMPIANTI SEMAFORICI – Dalle 12.45 alle 17 di domenica 16 aprile 2023 gli impianti semaforici interessati dal percorso saranno regolati con luce “gialla lampeggiante” e la viabilità sarà effettuata manualmente dagli organi di polizia stradale.

Le disposizioni che entreranno in vigore non saranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento, sarà punita ai

sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa