Incidente mortale in autostrada, muore 35enne a Pistoia

Incidente mortale ieri sera nell'autostrada A11 nel territorio di Pistoia. Un giovane di 35 anni è morto in auto, colpendo l'assorbitore d'urto di un cantiere mobile nella carreggiata in direzione Firenze. Si stavano compiendo dei lavori sulla segnaletica stradale e anche un mezzo pesante della ditta impegnata nei cantieri è stato urtato. Il fatto è avvenuto poco prima della mezzanotte e il tratto tra Pistoia e Pistoia Ovest è stato chiuso per i rilievi. Oltre alla Misericordia di Pistoia erano presenti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i tecnici di Autostrade. Per il giovane non c'è stato niente da fare. Il traffico è stato ripristinato alle 3 di notte, con la riapertura del tratto autostradale. Autostrade specifica che il cantiere mobile era 'correttamente segnalato'.