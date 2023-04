Non rispettano l'obbligo di dimora, denunciate due persone

I carabinieri di Piombino hanno denunciato per il reato di evasione due persone sottoposte a misure restrittive nel territorio, in linea con le strategie della Prefettura. La donna, 36 anni, e l'uomo, 46 anni, sono stati sanzionati per non aver rispettato i provvedimenti giudiziari che li obbligavano a rimanere presso le proprie abitazioni senza autorizzazione o giustificato motivo.

In particolare, la donna aveva violato un precedente divieto di avvicinamento, mentre l'uomo era sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare.

Al momento del controllo dei Carabinieri, entrambi non erano reperibili presso le loro abitazioni e non sono state fornite giustificazioni sufficienti per la loro assenza. Di conseguenza, i Carabinieri li hanno denunciati all'Autorità Giudiziaria di Livorno, che potrebbe valutare di inasprire le misure nei loro confronti.