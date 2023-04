Nuova escursione a Montaione, 16 km negli antichi boschi delle Brèntine

Dopo il doppio appuntamento d’inizio aprile, continua il programma escursionistico de "Il Paesaggio Ritrovato", iniziativa dedicata alla scoperta delle bellezze naturali e paesaggistiche del territorio di Montaione e dintorni. Domenica 16 aprile è prevista un’escursione alla scoperta degli antichi boschi delle Brèntine, con punto di ritrovo presso Via Collegalli fra Casa Doderi e Casa Brèntina alle ore 8.45 (coordinate 43.595004, 10.846595). La lunghezza è di circa 16 km con difficoltà di livello escursionistico, con termine intorno alle ore 16.30. E’ necessario essere muniti di idonee calzature da trekking, acqua e cibo sufficienti per tutto il percorso. Le escursioni sono condotte da Guide Ambientali Escursionistiche ai sensi della L.R. 86/2016 e sono rivolte a tutti (adulti e bambini).

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’Ufficio informazioni Turistiche di Montaione allo 0571 699255 o via e-mail (turismo@comune.montaione.fi.it) oppure la guida ambientale al 340 9847686 o via e-mail (a.bernardini@montaionenatura.it). Montaione offre una rete escursionistica di circa 100 km, che consente di scoprire angoli del territorio meno accessibili e particolarmente suggestivi. Tutti i sentieri sono descritti sulle pagine dedicate del sito ufficiale www.montaioneintuscany.it con possibilità di scaricare le tracce in formato GPS.

Fonte: Comune di Montaione - Ufficio Informazioni Turistiche