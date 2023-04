Lavoro, azienda aretina si stabilisce a Stabbia: offerte per 40 addetti

Si trova da alcune settimane nella zona industriale di Stabbia e si sta strutturando con l’obiettivo di entrare presto a pieno regime.

La Cosmo Montaggi e Trasporti Srl ha già una sede ad Arezzo e opera nell’ambito dell’edilizia industriale con trasporti, noleggio autogrù e piattaforme, trasporti eccezionali, montaggi e movimentazioni.

Nei giorni scorsi il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti e l’assessore alle attività produttive Moreno Costagli hanno visitato l’azienda, incontrando l’ingegner Maria Cristina Poponcini, responsabile dell’Ufficio tecnico montaggi e sicurezza e la sorella Sabrina Poponcini responsabile dell’Ufficio acquisti. Le due donne, con Donato Giarletta, amministratore della società, compongono il team della Cosmo che opera da oltre 20 anni in tutta Italia, individuando le migliori soluzioni per edifici industriali e logistiche.

“Siamo lieti che il nostro territorio si arricchisca di un’altra attività che è in via di sviluppo e che punta a dare lavoro a 40 nuovi addetti - commenta il Sindaco Simona Rossetti - si tratta di un bel segnale che si aggiunge a quelli giunti con l’arrivo di altre aziende ed attività. Nonostante la crisi generale, il territorio offre proposte interessanti. Da parte nostra continuiamo a lavorare per fare tutto quanto è nelle nostre possibilità per sostenere le attività economiche”.

La Cosmo Montaggi, in Via della Repubblica, a Stabbia, sta intanto cercando profili di varia natura (geometri, addetti al commerciale, carpentieri, ect) e invita a presentare un curriculum all’azienda per avviare degli incontri conoscitivi.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa