Piscina Castelfranco, salta l'apertura estiva: "Gravi inadempienze nei lavori"

È stato revocato l’affidamento dei lavori di riqualificazione alla ditta esecutrice degli interventi di riqualificazione della Piscina Comunale di Castelfranco di Sotto. L’Amministrazione Comunale ritiene che siano state commesse gravi irregolarità ed inadempienze.

“Nonostante l'Amministrazione Comunale abbia investito tutte le sue forze e risorse per riaprire la Piscina Comunale nell'estate 2023, purtroppo, ravvisate gravi inadempienze contrattuali, abbiamo ritenuto di intervenire per vie legali - ha dichiarato il sindaco Gabriele Toti-. Abbiamo sollecitato più volte la ditta, monitorando l'andamento del cantiere dedicato al secondo lotto di lavori di ripristino della piscina, ma purtroppo ci siamo trovati costretti ad avviare una procedura di risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini".

"Questo non vuol dire assolutamente abbandonare il progetto - specifica il Sindaco -. Cercheremo infatti di riaffidare gli interventi di riqualificazione della piscina quanto prima. Continueremo a lavorare per perseguire l'obiettivo della riapertura rincorrendo i tempi. Chiaro è che le circostanze ci hanno messo in grave difficoltà e molto probabilmente non riusciremo ad inaugurare l'impianto sportivo per l'estate 2023 considerato che al momento i lavori sono fermi”.

Lo stato dei lavori

Dopo la realizzazione del primo stralcio di interventi (Lotto 1) - che ha compreso la progettazione, preparazione dell’area di cantiere e degli accessi, le demolizioni, le rimozioni, i ripristini delle strutture in cemento armato e delle impermeabilizzazioni, il parziale ripristino di impianti e condutture (per una spesa di 180.000 euro) - nell’estate 2022 era stato affidato e avviato il Lotto 2 dei lavori, per un importo di 445.000 euro. Il fine lavori era previsto per inizio 2023.

Questo stralcio di progetto prevedeva gli interventi di rifacimento integrale delle vasche, la sostituzione della pavimentazione in legno WPC, la realizzazione delle stazioni di ingresso e uscita, di un nuovo impianto elettrico e d'illuminazione nel locale tecnico interrato e nel locale prodotti chimici, con ristrutturazione dell’impianto di illuminazione esterna. Infine, il rifacimento dell’impianto di circolazione e filtrazione acqua.

Di questi lavori, solo alcuni sono stati portati a compimento, con gravissimi ritardi e inadempienze.

“Questo atto rappresenta l’estrema conseguenza di una situazione problematica - spiega il Sindaco -. Il Comune ha fatto numerosi richiami formali alla ditta dopo aver riscontrato numerose e reiterate irregolarità sul cantiere. Abbiamo cercato di recuperare l’andamento dei lavori intervenendo nel sollecitare il soggetto affidatario, consci che interrompere l’intervento e sostituire la ditta avrebbe voluto dire perdere molto tempo e bruciarsi così la possibilità di ultimare il ripristino della piscina a giugno 2023. Ma non è stato possibile. Nonostante i nostri tentativi siano stati molti, le problematiche organizzative nello svolgimento dei lavori e le varie criticità riscontrate hanno portato addirittura all’abbandono del cantiere da parte della ditta nel mese di dicembre. L’avvio del procedimento di risoluzione è stata l’unica via percorribile”.

“Siamo amareggiati per la situazione dopo lo sforzo e l’impegno che abbiamo messo – afferma l’assessore allo Sport, Federico Grossi- . Tuttavia, non crediamo abbia senso riaprire la piscina nei prossimi mesi per poi chiuderla nuovamente dopo l’estate perché realizzare l’ultimo lotto di lavori è indispensabile per completare il totale rinnovamento dell’impianto sportivo e per rispettare le tempistiche dei finanziamenti regionali e PNRR ottenuti su questo progetto. Lavoriamo quindi per una riapertura definitiva. Inutile dire che siamo dispiaciuti di questo ennesimo posticipo consapevoli dell’importanza che la piscina ha per i nostri cittadini e per gli impegni chi ci siamo presi. Vigileremo costantemente, così come peraltro abbiamo fatto finora, affinché la nuova ditta rispetti alla lettera le regole contrattuali e la scadenza di fine lavori che sarà aggiornato a fine autunno 2023”, conclude l’assessore Grossi.

Adesso il Comune di Castelfranco di Sotto si appresta ad aggiornare il progetto che, dati i continui rincari delle materie prime, dovrà essere rivisto prima di poter avviare un nuovo affidamento.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa