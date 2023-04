Ama il verde pubblico, Ponsacco lo premia: riconoscimento a Sauro Diciotti

Ieri mattina la giunta comunale di Ponsacco ha consegnato una targa a Sauro Diciotti. Un gesto di riconoscimento nei confronti di un cittadino che negli anni ha dimostrato attaccamento e affetto per il luogo in cui vive. Sauro abita nella frazione delle Melorie e costantemente si prende cura del verde e della pulizia della zona.

"A Sauro Diciotti – si legge sulla targa – cittadino esemplare, che per amore del suo territorio si prende costantemente cura del verde pubblico e del decoro del quartiere in cui abita. Esempio di civismo e di altruismo, Sauro Diciotti rappresenta senza dubbio un punto di riferimento da valorizzare e un modello positivo da seguire. L'amministrazione comunale esprime a Sauro la sua più profonda riconoscenza e lo ringrazia per il contributo che da ogni giorno alla comunità di Ponsacco".

Gesti spontanei che hanno l’unico obbiettivo di rendere migliore il luogo in cui si vive.

"Un esempio, un cittadino modello – ha ribadito la sindaca Francesca Brogi – se tutti facessero, anche in minima parte ciò che fa il signor Diciotti, vivremmo sicuramente in un luogo migliore. Grazie a nome mio e a nome di tutta la comunità di Ponsacco".

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa