Buongiorno oggi ringrazio Sabrina che mi ha mandato questo antipasto che ha realizzato per Pasqua: I Pulcini di Pasqua! un piatto molto decorativo da vedere e buono da mangiare. Mi ha anche mandato la foto dei suoi Pulcini!

Questi pulcini hanno un significato simbolico per Pasqua, ma secondo me potete realizzare queste uova sode anche per un evento di festa soprattutto con i vostri bambini.

Pulcini di Pasqua

Ingredienti tutti a temperatura ambiente

6 uova

80 gr tonno

10 gr capperi

2 acciughe

1 cucchiaino di curcuma

1 cucchiaino aceto

100 gr maionese

Pasta sfoglia

Rucola

Chiodi di garofano

Carota

Preparazione

Adagiate le uova in una pentola e coprite con l’acqua fredda mettete in cucchiaino di aceto e cuocete per 8 minuti dal bollore. Passate poi sotto l’acqua fresca e sbucciatele delicatamente facendole rotolare in una base di legno. Prendete un piccolo contenitore e mettere 400 gr di acqua ed 1 cucchiaino di curcuma girare continuamente per 10 minuti a fuoco basso per non far bollire. Poi prendere un colino ed immergete un uovo per volta fino a farlo diventare del giallo che preferite. Nel frattempo prendete la pasta sfoglia ed adagiatela su una placca insieme alla sua carta da forno e con un coppa pasta del diametro di 7,5 cm o un bicchiere stesse dimensione, fate 6 cerchi utilizzando meno pasta possibile perché con quella rimanente farete tante strisce fini, aiutandovi con la rotella con cui si taglia la pizza, serviranno per girarle ad ognuna dei cerchi per rendere l’idea del nido. Spennellate ogni nido con del latte (se siete intollerante al lattosio potete sostituirlo con dell’olio evo). Bucate la superficie di ogni nido con una forchetta e mettete in forno statico a 180 gradi per 15 minuti. Mettete in un frullatore il tonno i capperi, le acciughe e frullate poi aggiungete la maionese e continuate a frullare. Appena pronti mettete il composto ottenuto in ogni nido, adagiare qualche fogliolina di rucola e cospargete con poco olio evo e poi prendete ogni singolo uovo e mettete 2 chiodi di garofano per fare gli occhi, tagliate una fetta di carota e dividerla a metà e poi ancora a metà con i 2/4 ottenuti fare un foro con il coltello ed inserirli all’intento dell’uovo per fare il becco poi mettete ogni uovo su ciascun nido servite e buon appetito.

Sabrina V.

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.