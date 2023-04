Si chiude la stagione del Basket Castelfiorentino, ultima giornata contro il Cmb Valdarno

Al PalaGilardetti si appresta a calare il sipario sulla stagione del Basket Castelfiorentino che domani, venerdì 14 aprile, alle ore 21 ospiterà il Cmb Valdarno per l’ultima giornata della seconda fase (arbitro Baldini di Castelfiorentino).

Una gara nella quale non ci saranno motivazioni di classifica, nè da una parte nè dell’altra, ma in cui le ragazze di coach Jacopo Giusti saranno spinte dalla volontà di provare a chiudere con un acuto casalingo questa stagione costellata da tante difficoltà legate ad infortuni e defezioni. Spazio anche alle giovanissime, con alcuni prospetti della squadra Under 19 che nelle ultime gare hanno iniziato ad assaggiare il parquet di serie C.

Appuntamento dunque al PalaGilardetti per salutare tutti insieme le nostre ragazze.

