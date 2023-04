Tenta truffa dello specchietto a Pisa, denunciato un 41enne del Cuoio

Ieri, verso le ore 13, un cittadino ha segnalato alla polizia che in via Dell'Omodarme a Pisa è stata tentata una "truffa dello specchietto" da parte di un italiano a bordo di un'auto bianca.

Dopo alcune decine di minuti, i poliziotti sono riusciti a individuare la vettura corrispondente alla descrizione in via Fiorentina, ma non hanno trovato alcuna traccia della presunta vittima. A bordo dell'auto c'era un uomo di 41 anni di origine siciliana, residente nel Comprensorio del Cuoio, già noto per fatti simili. Lo scorso anno, infatti, il Questore aveva emesso la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Pisa per 3 anni per un episodio analogo.

È stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica. I poliziotti gli hanno anche contestato due sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada: una per la mancata revisione del veicolo e l'altra per la mancata esibizione della carta di circolazione. Infine, gli è stato intimato di allontanarsi dal territorio di Pisa, pena un'altra denuncia.