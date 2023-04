Toscana, in Commissione Sanità il via libera al contributo di 46,92 milioni di euro

La commissione Sanità, presieduta da Enrico Sostegni, ha dato il via libera a maggioranza, per quanto di sua competenza, alla prima variazione al Bilancio di previsione Finanziario 2023-2025. Lo scopo dell’intervento normativo è quello di recuperare le risorse finanziarie necessarie ad assicurare l’equilibrio economico del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale per il 2022, tenuto conto degli esiti del monitoraggio effettuato dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, lo scorso 23 marzo 2023.

Per questo prevede un contributo a favore del Servizio sanitario regionale pari a 46,92 milioni di euro nell’ambito dell’esercizio finanziario 2023 del Bilancio di previsione 2023-2025. Alla copertura dell’onere suddetto si provvede tramite l’utilizzo degli accantonamenti di bilancio.





