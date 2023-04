Penultima giornata per l'Abc, i Gialloblu ricevono Grosseto

Di seguito le prossime gare in casa Abc Solettificio Manetti.

Abc Solettificio Manetti a Pontassieve per la penultima giornata di regular season

Due giornate rimaste da giocare. Ottanta minuti al verdetto finale.

Domani, sabato 15 aprile, alle ore 18.30 l’Abc Solettificio Manetti farà visita a Valdisieve per la quattordicesima giornata di ritorno, prima delle due sfide decisive per capire se la stagione gialloblu terminerà domenica 23 aprile o dovrà invece proseguire con la lotteria playoff (arbitri Panicucci di Ponsacco, Barbarulo di Vinci).

La gara in cui i ragazzi di coach Walter Angiolini, reduci dall’amara sconfitta di Arezzo, dovranno assolutamente tornare a casa con due punti che, lontano dal PalaBetti, mancano ormai da troppo tempo. E per farlo saranno chiamati a superare la formazione fiorentina guidata da coach Filippo Pescioli, squadra che si affida ad uno zoccolo duro ormai consolidato, composto dalle conferme di capitan Occhini e dei vari Piccini, Municchi, Sarti, Morandi e Bartolozzi, divenuti ormai vere e proprie bandiere biancoverdi. A loro si sono aggiunti gli innesti di Andrea Maltomini, playmaker ex Biancorosso Empoli, e degli esterni Edoardo Corradossi e Pietro Forzieri, la passata stagione in maglia Pino Firenze.

Una gara delicata, nella quale la pressione, inutile dirlo, sarà tutta sulle spalle dell’Abc Solettificio Manetti che, d’altro canto, non avrà alternative se non quella di inseguire un successo importante come l’aria. Perchè mancano ottanta minuti, ottanta lunghissimi minuti che racchiudono tutto ciò per cui questa Abc ha lottato fino ad oggi. Un traguardo inseguito, voluto, cercato e che adesso, a 100 metri dall’arrivo, è necessario raggiungere e tagliare. Per noi, per l’Abc, per Castello.

Gialloblu Castelfiorentino al PalaBetti contro Grosseto

Risale al 4 marzo l’ultima gara casalinga del Gialloblu Castelfiorentino. A quella sono seguite le ultime tre giornate di regular season lontano da casa e la prima giornata della fase a orologio alla palestra Lazzeri di Empoli. Domani, sabato 15 aprile, i ragazzi di coach Dario Chiarugi tornano finalmente al PalaBetti per ospitare la Pallacanestro Grosseto nella seconda giornata della fase a orologio (arbitri Laurenda di Monteriggioni, Montano di Siena).

Palla a due alle ore 21 per una sfida delicatissima, il cui risultato sarà decisivo per restare sul treno che conduce ai playoff. Dopo la fondamentale vittoria conquistata martedì ai danni del Basket La Crocetta, i gialloblu saranno dunque chiamati a bissare quel successo nella gara che segnerà il ritorno davanti al proprio pubblico. Una gara che, sulla scia dei primi ottanta minuti giocati in regular season, si prospetta peraltro equilibratissima. Ad oggi, infatti, il conteggio degli scontri diretti è in perfetta parità: 63-58 il finale del match di andata al PalaBetti, 73-70 il ritorno a Grosseto. Una sfida, insomma, da vivere davvero tutta d’un fiato.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa