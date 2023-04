Cavallo trotta sull'Autopalio vicino a Monteriggioni

Di cavalli al Palio se ne vedono, di cavalli sull'Autopalio no. Eppure è successo nella mattinata di venerdì 14 aprile. Verso le 11 gli automobilisti che stavano percorrendo l'autostrada Firenze-Siena in direzione nord hanno visto l'animale al trotto contromano in corsia di sorpasso. Il fatto è avvenuto vicino lo svincolo di Monteriggioni.

Subito sono state avvertite le forze dell'ordine. Non si sono registrati incidenti. Il cavallo dopo aver percorso qualche centinaia di metri di Autopalio è poi saltato tranquillamente nel campo adiacente dove è stato catturato dagli agenti della polizia municipale di Monteriggioni e riconsegnato al legittimo proprietario. Inoltre è stato filmato anche da un automobilista, il video è finito sui social.