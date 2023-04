Comprano 100 euro di sigarette da un distributore con una carta rubata: denunciati

I carabinieri di Livorno hanno denunciato una donna di 37 anni e un ragazzo di 21 anni per furto in concorso, ricettazione ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

Secondo la ricostruzione, la donna, che ha già avuto problemi con la giustizia in passato, avrebbe speso 100 euro in una tabaccheria per comprare delle sigarette dal distributore esterno. Avrebbe usato una carta di credito rubata insieme alla borsa ad una commerciante di Livorno. La vittima, una donna di 77 anni, si è accorta del furto della borsa, contenente il suo smartphone, 70 euro e altri oggetti personali, quando la donna si è allontanata con una scusa.

La vittima ha bloccato la carta e ha scoperto che la donna aveva utilizzato la sua carta di credito. Ha chiamato i carabinieri, che hanno immediatamente iniziato le indagini sul luogo del furto e presso la tabaccheria interessata per le transazioni, individuando i due presunti responsabili.

La Procura di Livorno ha denunciato l'uomo e la donna per furto, ricettazione ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento.