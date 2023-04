Biblioteca e sportello al cittadino: così cambia l'ufficio distaccato a Staffoli

L’Amministrazione Comunale di Santa Croce sull’Arno, oggi venerdì 14 aprile alle ore 17.00, ha inaugurato con la partecipazione dello scrittore e illustratore di libri per bambini Simone Frasca, lo Sportello al cittadino - Ufficio decentrato e la sezione della Biblioteca “A. Puccini”, entrambi situati negli spazi di via Indipendenza, 4 a Staffoli.

Il progetto amplia l’offerta pubblica per la cittadinanza della frazione. Nello specifico:

- Sportello al cittadino - Ufficio decentrato

L’apertura del nuovo servizio semplifica e favorisce l’incontro tra cittadini e cittadine di Staffoli e l’Amministrazione Comunale attraverso un nuovo accesso e il supporto diretto nell’utilizzo dei Servizi on line del Comune.

L’Ufficio decentrato di Staffoli (affarigenerali@comune.santacroce.pi.it), è aperto con il seguente orario: martedì dalle 9.00 alle 13.00 e giovedì dalle 15.00 alle 17.30.

- Biblioteca “A. Puccini” sezione di Staffoli

All’interno del nuovo spazio è operativa la sezione di Staffoli della Biblioteca “A. Puccini”, un nuovo spazio con 6-8 postazioni per i bambini e le bambine da 0 a 10 anni.

La sezione di Staffoli della Biblioteca “A. Puccini” (biblioteca@comune.santacroce.pi.it), è aperta con il seguente orario: mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18.30.

- CIAF MARICO’ Centro genitori e famiglie

Nella frazione di Staffoli è infine già presente il CIAF Maricò di Staffoli con aperture pomeridiane in base alle differenti fasce di età.

Il servizio (servizieducativi@comune.santacroce.pi.it), segue i seguenti orari: per il gruppo 3-6 anni, lunedì dalle 16.30 alle 18.30 e per quello 6-11 anni, il martedì e venerdì dalle 16.00 alle 18.30.

Come evidenzia la Sindaca Giulia Deidda: “L’apertura di questi spazi, un progetto che avevamo promesso ai cittadini della Frazione di Staffoli durante la campagna elettorale, non è solo un ampliamento dell’offerta di servizi dell’Amministrazione Comunale, ma anche e soprattutto un’ulteriore dimostrazione di quanto sia per noi prioritario accorciare la distanza fra Pubblica Amministrazione e cittadinanza. Uno sforzo”, continua Deidda, “che vuole semplificare quanto più possibile la vita dei nostri concittadini facendo sì che sia la Pubblica Amministrazione ad andare loro incontro e non viceversa”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno