Controlli della polizia a Pisa, denunciato un 41enne per non aver rispettato il foglio di via

Ieri pomeriggio la Questura di Pisa ha coordinato un servizio straordinario del territorio con l'impiego di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Firenze, dedicato al centro cittadino e in particolare alla zona della Stazione Centrale.

L'obiettivo era quello di prevenire i fenomeni di microcriminalità, spaccio di sostanze stupefacenti e ogni altra condotta che potesse mettere in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica.

Durante il servizio, sono stati effettuati 4 posti di controllo sulle principali direttrici viarie del quartiere, sono state identificate 37 persone e controllati 34 veicoli. Fortunatamente, non si sono registrate particolari criticità.

Durante il servizio, è stato però rintracciato in zona piazza S. Antonio un 41enne di origini campane, con precedenti per reati contro il patrimonio. Il controllo effettuato dalla pattuglia della Polizia ha evidenziato che l'uomo aveva a carico la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Pisa, emesso a suo carico dal Questore a causa dei suoi molteplici precedenti commessi in città. L'uomo è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica.