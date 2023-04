Corso per acconciatori gratuito a Prato per i ragazzi che finiscono le medie

La Regione Toscana ha allargato nei giorni scorso l'offerta didattica presente su Prato destinata ai ragazzi che in estate termineranno la scuola media e, più in generale, per tutti coloro che non hanno ancora compiuto 18 anni. Grazie allo scorrimento delle graduatorie relativo ai corsi triennali IeFP, è stato infatti attivato un nuovo corso per acconciatori, completamente gratuito per chi parteciperà, che sarà gestito dall'agenzia formativa Formatica Scarl e avrà come titolo “OSSA 1.0”. La sede sarà al complesso di Prato City, in via Valentini, dove già da tempo si trova un 'polo didattico' legato alla formazione IeFP e dove trovano sede, al momento, altre annualità di corsi dedicati al settore della bellezza, che sono nel settore acconciatura ma anche in quello dell'estetica. Mentre per il triennio al via a settembre 2023 era già stato dato il via libera alla raccolta delle iscrizioni per la terza edizione di “Beauty Smart” (estetista addetto), adesso è possibile anche aderire a un nuovo progetto formativo relativo al mondo dall'hair style, il quarto a marchio Formatica da quando in Toscana ha preso piede la formazione triennale IeFP.



Come funziona un corso IeFP



Il sistema dei corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) è gestito direttamente dalle Regioni e ha come obiettivo quello di fornire un ulteriore canale, in parallelo a quello dell’istruzione scolastica statale e paritaria, per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione stabiliti dalla legge. Gli IeFP infatti sono pienamente all’interno del secondo ciclo di istruzione e i titoli rilasciati sono validi in tutto il territorio nazionale e dell'Unione Europea. Hanno una durata totale nel triennio di 2.970 ore, di cui 1085 ore di lezioni teoriche da dedicare sia alla formazione di base che alla formazione tecnico-professionale. Di queste, 30 ore sono destinate alle attività di accompagnamento (iniziale, in itinere e finale), di cui almeno 8 ore per le attività individuali. Altre 1085 ore riguardano l'attività laboratoriale, applicata sia alla formazione di base sia a quella tecnico-professionale in coerenza con la figura professionale di riferimento del progetto. Infine ci sono 800 ore di applicazione pratica da svolgere a partire dal secondo anno in stage presso imprese del territorio. Al termine del percorso si tiene un esame finale che, se superato, ha lo scopo di rilasciare una qualifica di livello europeo di tipo 3QF. A questo punto si può scegliere se iscriversi alla quarta superiore, cercare lavoro o perfezionarsi in una quarta annualità IeFP.



I corsi IeFP di Formatica a Prato



Il cardine di questa offerta formativa è legato molto alla pratica che i ragazzi svolgono in laboratorio e in azienda, ma a questa si affiancano molte attività particolarmente innovative, in special modo in ambito digitale.

I ragazzi infatti effettueranno esperienze didattiche immersive con Virtual Reality e piattaforme dedicate, utilizzeranno il sistema Arduino per creare prototipi e progetti interattivi in chiave IoT, sviluppando quindi competenze matematiche e scientifiche, infine utilizzeranno Minecraft, un sistema nel metaverso che permetterà di integrare lo studio teorico della storia con la visualizzazione e l’interazione con gli ambienti e i monumenti di riferimento. Tra gli altri punti di distinzione, da segnalare nel piano formativo anche esperienze legate al green, alla comunicazione tramite una masterclass con la prestigiosa scuola Holden di Alessandro Baricco, alla cultura di genere e alla prevenzione del bullismo in collaborazione con la rete nazionale di associazioni "Educare alle Differenze", oltre a esperienze didattico-ambientali con Uovo alla Pop e di consumo consapevole assieme a Unicoop Tirreno. Nel corso del triennio saranno organizzati job-day, ovvero incontri specifici con le imprese, sarà avviato un percorso di placement post scolastico in collaborazione con l’agenzia interinale Synergie con promozione, durante il periodo di studi, di azioni di apprendistato duale, già sperimentato con successo dall’agenzia formativa Formatica.



Come iscriversi



Per informazioni è possibile contattare Formatica all’indirizzo istruzionetriennale@formatica.it, la referente Martina Nesi ai numeri di telefono 0574966555 e 3339257841, oppure rivolgersi alla sede di Formatica Scarl di via Gozzini 15 a Ospedaletto di Pisa (telefono 050580187). Riferimenti anche sui siti www.formatica.it e www.istruzionetriennale.it. Per gli studenti di Prato c'è anche la possibilità di spostarsi a Firenze dove sono ancora aperte le iscrizioni per il corso IeFP FIGO 1.0 dedicato al mondo della grafica, con specializzazione ipermediale (info al link https://bit.ly/3UqwXq6).

Fonte: Formatica Scarl