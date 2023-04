Corteo Fi-Pi-Li degli autotrasportatori, Cna: "Non bloccheremo il traffico"

Si svolgerà domani, 15 aprile, la manifestazione di protesta a carattere regionale (un corteo di Tir e Bus) degli autotrasportatori di CNA contro l’ipotesi di introduzione di un pedaggio sulla superstrada Firenze Pisa Livorno che solo i mezzi pesanti dovranno pagare.

“Si tratta di una scelta politica per noi incomprensibile che colpisce la nostra categoria – dichiara Mariano Gagliano, presidente del Trasporto merci CNA per l’intera Città Metropolitana di Firenze – Un pedaggio siamo disposti a pagarlo dopo che l’infrastruttura è stata migliorata, va bene essere utenti, non finanziatori. Dopo aver fatto tutti i passaggi necessari, quando la volontà della politica si è palesata in maniera inequivocabile, abbiamo deciso di organizzare la manifestazione cui parteciperanno anche rappresentanti di altre regioni visto l’impatto del provvedimento anche extra Toscana”.

Il corteo di Tir e Bus sulla Fi-Pi-Li partirà alle ore 10:00 dall’Interporto Merci di San Miniato (uscita Santa Croce sull’Arno) arrivando fino ad Empoli est e facendo poi ritorno. Seguirà alle 11:30, all’Interporto Merci di San Miniato, la tavola rotonda “Il pagamento del pedaggio sulla Firenze-Pisa-Livorno, una scelta discriminatoria e un precedente pericoloso” con Patrizio Ricci, Presidente Nazionale Unione CNA Fita; Mauro Concezzi, Responsabile nazionale CNA Fita; Michele Santoni, Presidente Unione CNA Fita Toscana; Riccardo Bolelli, Presidente nazionale e regionale CNA Ncc Bus; Mariacaterina Frallonardo, Responsabile CNA Fita Toscana. Coordinerà il dibattito la Giornalista Francesca Campanelli.

“L’iniziativa – precisa Gagliano - si svolgerà di sabato per non creare disagi al traffico pendolare, non entrerà in nessun centro abitato, ma transiterà nella strettissima osservanza delle regole del codice della strada. L’intento è infatti quello di non creare disagio agli utenti della superstrada, ma sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione”.