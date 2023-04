Tanti fiori e street food, cosa fare questo weekend in Toscana

Parco di Serravalle, Empoli

Dalla cucina tradizionale allo street food, dagli aquiloni a mostre mercato di piante e fiori che trasformano le città in giardini a cielo aperto... di seguito ecco qualche idea su come trascorrere questo fine settimana, sabato 15 e domenica 16 aprile in Toscana.

Empoli. Un festival per promuovere i prodotti del territorio e un’alimentazione sana. Empoli si prepara ad ospitare la prima edizione di "Agricoltura in Festa", l’evento che si terrà il 15 e 16 aprile 2023 al Parco di Serravalle. Due giornate tra Natura e sostenibilità ambientale con il mercato contadino e i banchi di street food - Qui i dettagli.

San Miniato. Nella città della Rocca sarà una domenica caratterizzata dai colori. Il 16 aprile, in centro storico, appuntamento con la 53esima Festa degli Aquiloni e la 27esima Mostra Mercato dei Fiori. Qui per conoscere tutto il programma tra degustazioni, corteo storico, volo delle mongolfiere e aquiloni dipinti.

Montopoli in Val d'Arno. Un pomeriggio a spasso con il proprio amico a quattro zampe sabato 15 aprile, con Arco di Castruccio e Comitato Montopoli nel Cuore. L'appuntamento, con la "passeggiata a sei zampe" è dalle 15 con partenza dal parcheggio Giulio Caccini.

Vinci. Vinci dà il via alle celebrazioni per l'anniversario della nascita di Leonardo Da Vinci, il cui compleanno si festeggia il 15 aprile, con una serie di iniziative che animeranno il borgo toscano per tutto il weekend - Qui tutti i dettagli.

Calcinaia. Specialità per tutti i gusti con il Food Truck Festival di Calcinaia dal 14 al 16 Aprile. Piazza Indipendenza ospiterà i furgoncini tutto il weekend, dalla mattina alla sera: protagonista la cucina da vari paesi del mondo e quella tradizionale toscana, il tutto accompagnato dalla musica. Presente anche cibo gluten free, prodotti dolci come i bomboloni e settore bevande, dal banco cocktail alle birre.

Calenzano. Domenica 16 aprile, dalle 9 alle 20, torna la Festa di primavera e il Mercato dei fiori, arrivati alla 17esima edizione. Presenti trenta espositori tra florovivaisti, aziende agricole di filiera corta e artigiani animeranno via Cilea, via del Molino e villa Martinez, nel quartiere Nome di Gesù.

Borgo San Lorenzo. Dal 14 al 16 aprile torna a Borgo San Lorenzo Fiorinfiera, la decima edizione della Mostra Mercato di Piante e Fiori. Saranno circa 50 gli espositori presenti in Mugello del settore e aziende agricole che animeranno l'area verde dei giardini di Piazza Dante. Il tratto di Piazza davanti al municipio ospiterà, come Via Bandini, un colorato e vivo mercatino, mentre in Piazza del Popolo si potrà mangiare grazie ad alcuni espositori di street food. Largo anche all'artigianato e ai laboratori per i più piccoli.

Forte dei Marmi - Firenze. Sabato 15 e domenica 16 aprile gli artisti di Circo Nero Italia fanno tappa alla Capannina di Franceschi a Forte dei Marmi e all'Hotel di Firenze. Ballerini, attori, mangiafuoco ed effetti speciali, lo show parte dalla Versilia sabato sera per poi spostarsi nel capoluogo domenica.

