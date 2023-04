Distruggono specchietti delle auto, cartelli stradali e fioriere a Pisa: si cercano 5 giovani

Episodio di vandalismo a Pisa. Questa mattina, intorno alle 04.30, la polizia è intervenuta in via Cardinale Maffi su segnalazione di un residente che aveva notato alcuni giovani che stavano danneggiando gli specchietti delle auto parcheggiate in strada. Quando le due pattuglie sono arrivate sul posto, hanno trovato cartelli stradali abbattuti e fioriere gettate in mezzo alla strada. I controlli sono proseguiti in direzione Bagni di Nerone, via Carducci, via Ulisse Dini e Piazza Donati, dove sono stati individuati anche alcuni veicoli con gli specchietti danneggiati.

I protagonisti del raid, cinque giovani , nell'immediato non sono stati rintracciati perché fuggiti subito dopo i danneggiamenti. La Questura ha avviato le indagini per l'identificazione dei responsabili. L'Ufficio Prevenzione Generale della Questura si sta occupando della relativa denuncia e sta cercando di risalire ai colpevoli attraverso le telecamere di sorveglianza e altri mezzi a disposizione.