Elezioni comunali, ecco i candidati PD a Pietrasanta

Otto donne, otto uomini, un solo obiettivo: quello di cambiare insieme Pietrasanta!

Siamo felici come Partito Democratico di ufficializzare i sedici nomi che comporranno la lista dei candidati al Consiglio Comunale a sostegno di Lorenzo Borzonasca Sindaco di Pietrasanta.

1. Raffaele Berardi, Vicepresidente Croce Verde di Pietrasanta

2. Alessandro Biagi, Presidente Pro Loco di Strettoria

3. Michela Bonfigli, impiegata

4. Giuseppina Paola Celentano, insegnante oggi in pensione

5. Nicola Conti, ingegnere, vicepresidente della provincia di Lucca e Capogruppo del Partito Democratico

6. Claudia Dinelli, avvocato, vicesegretaria di Federazione del Partito Democratico

7. Rossano Forassiepi, ingegnere e segretario del Partito Democratico di Pietrasanta

8. Ilie Paula, infermiera

9. Felice Landi, artigiano oggi in pensione

10. Gabriella Lari, commerciante, impiegata e operaia oggi in pensione

11. Alfredo Marchetti, presidente dell'associazione "Rosa Bianca”

12. Luca Nannizzi, avvocato

13. Vincenzina Pintus, geometra oggi in pensione

14. Riccardo Roni, docente universitario

15. Irene Tarabella, insegnante, consigliera provinciale e comunale del Partito Democratico

16. Letizia Yohannes, maestra d'asilo.

Questa la rosa di candidati che rappresenterà il Partito Democratico alle prossime elezioni. Con loro la nostra certezza è quella di offrire alla cittadinanza la possibilità di un cambiamento nella vita amministrativa di Pietrasanta, riportando i valori della partecipazione, dell'associazionismo, dello sviluppo economico e dell'ambiente al primo posto, ma soprattutto ponendo il cittadino e le sue esigenze al centro delle nostre politiche!

“Il sostegno del Partito Democratico alla mia candidatura - commenta il candidato sindaco Lorenzo Borzonasca - è fondamentale. Per la sua storia e per la sua esperienza il PD rappresenta un punto di riferimento per le forze di centrosinistra e per la mia coalizione”