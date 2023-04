Elezioni Pescia, Antonio Grassotti (Cdx) inaugura la sede

Un mese alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Pescia e si infiamma la campagna elettorale.

Sabato (15 aprile) saranno presentati i candidati della lista civica Fiducia in Grassotti Sindaco a sostegno del candidato della coalizione di centrodestra Antonio Grassotti. L’appuntamento è nella sede della lista civica in via Libero Andreotti 23, che sarà ufficialmente inaugurata.

Antonio Grassotti, candidato sindaco per la coalizione di centrodestra, è sostenuto anche dalle liste di Fratelli d'Italia, Lega - Salvini Premier, Forza Italia – UDC – Noi Moderati.

Alla presentazione della lista civica sabato 15 aprile saranno presenti alcuni dei candidati della stessa e rappresentanti delle altre liste di centrodestra che sostengono Grassotti.

“Fiducia è la parola chiave della nostra campagna elettorale - afferma il candidato Antonio Grassotti - Con questo progetto politico vogliamo ispirare fiducia nei cittadini rispetto al contesto politico, e parallelamente ricevere la loro fiducia nella possibilità di instaurare un rapporto aperto con la città e i tanti problemi che ci sono, al fine di migliorare la nostra Pescia”.

“Per questo – conclude Grassotti – metterò in gioco tutte le mie competenze, maturate durante la mia esperienza di ricercatore e amministratore”.

Classe 1946, Antonio Grassotti ha una laurea in scienze agrarie e una lunga esperienza nel settore del florovivaismo come ricercatore e dirigente all’Istituto sperimentale per la floricoltura di Pescia, e per alcuni anni anche a Sanremo. Dal 2016 allo scorso 5 aprile è stato amministratore unico del Mefit, l’azienda che gestisce le contrattazioni di piante e fiori all’interno del mercato dei fiori di via Salvo D’Acquisto.

L’appuntamento è quindi sabato 15 aprile alle 11 per la presentazione della lista civica Fiducia in Antonio Grassotti Sindaco nella sede di via Libero Andreotti 23, che sarà ufficialmente inaugurata.