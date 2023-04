Escursionista scivola nel torrente, in 25 dal Soccorso alpino per i soccorsi

Un uomo e la figlia sono rimasti bloccati in un sentiero tra i monti Sembra e Fiocca in Alta Versilia dopo che il 53enne è scivolato nel torrente Anguillaia riportando varie ferite. La figlia ha lanciato l'allarme e sul posto sono giunti 25 tecnici del Soccorso alpino di Lucca e Querceta. C'è stata una lunga operazione di recupero in notturna mediante tecniche alpinistiche che i soccorritori alpini adottano per le operazioni su terreno impervio.

Una volta sul target, l'infermiere del Soccorso alpino ha stabilizzato il ferito e successivamente si è proceduto alla sua calata a valle fino alla carrozzabile. L'intervento si è concluso alle prime luci dell'alba di oggi quando il ferito è stato portato tramite ambulanza della Pubblica Assistenza di Ponte Stazzemese, al campo sportivo di Retignano per il trasposto all'ospedale Versilia.