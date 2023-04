Firenze Creativa, vetrina digitale e mappa per scoprire le botteghe della città

È una vetrina digitale che invita a entrare in una bottega reale per vedere gli artigiani all'opera, toccare i loro prodotti, ascoltare storie e segreti del mestiere, scoprire le eccellenze artigiane.

Nasce la Vetrina di Firenze Creativa: sulla piattaforma promossa da Comune di Firenze con la collaborazione di Artex, dedicata a tutte le energie della creatività fiorentina, apre una nuova pagina (https://www.firenzecreativa.it/la-vetrina/), dove esplorare e scoprire i pezzi, spesso unici, realizzati dagli artigiani con estrema cura e maestria. Non è un e-commerce, ma una finestra sulle produzioni degli artigiani della community dell’area metropolitana di Firenze, che invita ad andare personalmente nei laboratori e negli atelier per vedere i prodotti e acquistarli direttamente dove vengono ideati e realizzati. Il progetto viene inaugurato con una selezione di prodotti che celebrano la rinascita, la Primavera: 30 oggetti iconici tra profumi e candele, commessi in pietre dure e accessori, cappelli, collane, gioielli.

A guidare nell'itinerario tra le botteghe artigiane sarà una mappa cartacea, scaricabile sulla homepage del sito Firenze Creativa e stampata in 3 mila copie, disponibili in tre Info Point della città: 1050 in quello di piazza Stazione, 800 in Borgo Santa Croce e 900 via Cavour. La mappa di Firenze Creativa è lo strumento ideale per esplorare il centro storico della città in modo diverso e dinamico, per cercare esperienze uniche e autentiche a Firenze e sostenere artigiani e imprenditori locali: nella cartina sono presenti 96 imprese, che lavorano secondo i mestieri artigiani storici e tradizionali del territorio fiorentino, in tutti i settori, dall'abbigliamento alla ceramica, dalla stampa alle lavorazioni del legno.

“La Vetrina - afferma Elisa Guidi, coordinatrice Artex - vuole essere lo spunto per raccontare l’impulso creativo, vitale e poliedrico che caratterizza la varietà della comunità degli artigiani fiorentini. Non è un semplice shop on line, ma un invito a esplorare e conoscere la città attraverso le eccellenze artigiane che la caratterizzano”.

“Una vetrina sul mondo per raccontare le creazioni ma anche la vitalità degli artigiani fiorentini - dice l'assessore comunale alle Attività produttive Giovanni Bettarini -. Grazie ad Artex che promuove in ogni modo la conoscenza della nostra città attraverso le eccellenze artigiane che la caratterizzano e grazie ai nostri artigiani che sono i protagonisti indiscussi della Firenze Creativa".

Anche lo stile del sito Firenze Creativa è stato rinnovato, così da poter esplorare il mondo dell'artigianato toscano in modo più efficace ed interattivo, modificando e aggiornando le schede dei singoli artigiani già presenti, aggiungendo 25 nuove realtà fiorentine, foto di Firenze e delle realtà artigiane; è stato inserito inoltre il pulsante "Tam Tam Creativo": invita tutti gli artigiani della piattaforma a segnalare iniziative, mostre e novità da diffondere nei canali di Firenze Creativa.

Fonte: Artex - Ufficio Stampa