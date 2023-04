Furti in abitazione a Montecatini, la polizia diffonde foto di 60 oggetti in oro

Furti in abitazione, in alcuni negozi della Valdinievole la polizia del commissariato di Montecatini Terme ha trovato degli oggetti in oro di sospetta provenienza. Si tratta di 36 orecchini e 24 anelli su cui gli agenti stanno effettuando degli accertamenti. Per agevolare le ricerche, i cittadini che hanno subito recentemente dei furti in casa possono visionare le foto in questo documento o contattare il commissariato al numero 0572/92861.

Fonte: Questura di Pistoia