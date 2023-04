Gaia Spa cerca responsabile sostenibilità, candidature aperte

C'è tempo fino alle ore 12:00 di venerdì 5 maggio per inoltrare domanda di partecipazione a GAIA S.p.A. e concorrere alla selezione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Responsabile Affari Regolatori, Pianificazione Strategica e Sostenibilità.

La figura ricercata da GAIA avrà il compito di coordinare le attività e i rapporti istituzionali del Gestore con l'Autorità Nazionale che regola il servizio idrico integrato (ARERA) e locale (AIT) per l'applicazione della metodologia tariffaria e collaborare con la Direzione per la definizione del Piano Strategico aziendale. La figura sarà inoltre referente della Direzione sui temi della Sostenibilità e della Responsabilità Sociale e dovrà svolgere funzioni direttive, di coordinamento, controllo dell'unità organizzativa assegnata. L’assunzione avverrà con contratto a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di Quadro del vigente CCNL unico di settore Gas Acqua.

Nel bando di selezione sono indicati gli indirizzi e le modalità con le quali far pervenire le domande di partecipazione. Il bando integrale è pubblicato nella sezione del sito web www.gaia-spa.it, nella sezione “Lavora con noi - Selezioni dipendenti".

REQUISITI E MANSIONI

In riferimeno ai requisiti specifici indicati nel bando, il candidato deve possedere uno tra i seguenti titoli di studio: diploma di laurea in Economia e Commercio secondo il previgente ordinamento; oppure diploma di laurea specialistica in Scienze dell’Economia o Scienze Economico - Aziendali; in alternativa, diploma di laurea magistrale in Scienze dell’Economia o Scienze Economiche-Aziendali. Sono accettate lauree equipollenti ed equiparate per legge a quelle indicate.

E' inoltre richiesta una esperienza lavorativa certificabile, maturata in posizioni analoghe a quella del posto oggetto della selezione, svolta in enti pubblici o aziende strutturate private e/o pubbliche, in rapporti di lavoro di tipo subordinato, a tempo determinato o a tempo indeterminato. L'esperienza lavorativa deve essere stata svolta in materia di: Piani d’ambito e nell’applicazione della metodologia tariffaria prevista dall’ARERA e Bilanci e contabilità d’impresa e per almeno 3 anni negli ultimi 10 anni, in periodi anche non continuativi. Infine, è richiesto il possesso di patente di guida, categoria B o superiori.

COME PARTECIPARE

L’iscrizione deve avvenire perentoriamente (a pena di esclusione) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 5 maggio 2023, a mezzo posta oppure con invio tramite pec. Non è ammesso l’invio tramite fax o altri mezzi, pena l’esclusione dalla selezione. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modello allegato al bando.

Si consiglia, per ulteriori specifiche, di prendere visione del bando integrale corredato dalla documentazione utile presente sul sito www.gaia-spa.it nella sezione “Lavora con noi - Selezioni dipendenti".