Il Giorno di Leonardo con le 50 menti visionarie raccontate da Terreni e Temporelli

In occasione de “Il Giorno di Leonardo”, la festa vinciana realizzata per omaggiare il suo più illustre concittadino, Leonardo Da Vinci, domenica 16 Aprile 2023, all’interno della Biblioteca Leonardiana di Vinci (FI) si terrà la presentazione del libro “50 Menti Visionarie: le persone geniali che ci hanno condotto all’era digitale” insieme all’autore del libro Simone Terreni, Ceo & Founder di Inside Factory, e Massimo Temporelli, Fisico e Divulgatore Scientifico.

“50 Menti Visionare” è un libro che narra la storia, la vita e le scoperte scientifiche di 50 personaggi illustri che, grazie al loro lavoro e alle loro invenzioni hanno trasformato il corso della storia, conducendoci all’attuale era digitale. Sono storie di persone rivoluzionarie che, con curiosità e caparbietà, hanno contribuito in maniera determinante al progresso tecnologico e allo sviluppo!

In un dialogo a due voci tra Simone Terreni e Massimo Temporelli, saranno ripercorse le gesta e le scoperte realizzate dai cinquanta innovatori e innovatrici presenti all’interno del libro, con un approfondimento importante sulla figura geniale di Leonardo Da Vinci, precursore e pioniere di tecniche rivoluzionarie in molte discipline, da quelle artistiche a quelle scientifiche e tecnologiche.

“Siamo entusiasti di poter rendere omaggio a Leonardo Da Vinci nella sua città e in occasione del suo compleanno – ha dichiarato Simone Terreni, autore del libro e Ceo & Founder di Inside Factory – Insieme a Massimo Temporelli faremo un vero e proprio excursus nella sua vita e nelle sue scoperte, sottolineando quanto lo sviluppo tecnologico e l’innovazione siano fondamentali per promuovere un cambiamento efficace nella cultura comportamentale e nelle abitudini. Le “50 Menti Visionarie” ci insegnano che è fondamentale non smettere mai di farci domande e provare a guardare sempre oltre.”

L’evento di presentazione del libro, organizzato da Inside Factory e realizzato grazie alla sponsorizzazione di VoipVoice, è stato sviluppato in collaborazione con la Pro Loco di Vinci e il patrocinio del Comune di Vinci.

Vi aspettiamo alla Biblioteca Leonardiana – Via Giorgio La Pira, 1 Vinci (FI) – domenica 16 aprile alle ore 16:30. La partecipazione è gratuita e libera!