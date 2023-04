I vigili del fuoco del distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti alle ore 15:35 nel comune di Calenzano in Via Giuseppe Giusti, per un incendio all’impianto di aspirazione polveri posto all’esterno dell’edificio di un'azienda. Sul posto una squadra, un’autoscala e un’autobotte per le operazioni di spegnimento. Non ci sono persone coinvolte.