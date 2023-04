Inseguito in autostrada da un falso poliziotto che lo minaccia di morte con un fucile

Un viaggiatore in Autopalio ha vissuto una brutta esperienza quando è stato inseguito per 20 km e minacciato di morte da un falso poliziotto che gli ha detto che gli avrebbe sparato con un fucile. L'automobilista ha prontamente avvisato la Polstrada di Siena, che è intervenuta in tempo nell'area di servizio di Drove, vicino a Poggibonsi, dove ha fermato e denunciato l'aggressore, un 52enne di San Casciano Val di Pesa già noto alle forze dell'ordine.

Secondo la ricostruzione, dopo un litigio riguardante la circolazione stradale, il 52enne, che si spacciava come agente di polizia, ha iniziato l'inseguimento riuscendo a fermare il malcapitato, che aveva cercato di fuggire accelerando. Ha utilizzato una torcia intermittente a luce blu, simile a quella dei lampeggianti delle auto di polizia e carabinieri, ed esibito un tesserino con un distintivo simile a quelli in uso alle forze dell'ordine.

Inoltre, ha preso a calci l'auto inseguita nella stazione di servizio e ha minacciato di morte il conducente dicendo che gli avrebbe sparato con un fucile che aveva nell'auto. La polizia ha trovato una carabina ad aria compressa sull'aggressore, sulla quale sono in corso accertamenti. Tutto il materiale è stato sequestrato.