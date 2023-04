Keu, Sinistra Italiana: "Bonifica immediata di tutti i luoghi in cui è presente"

“Ma Keu fate? “ Recitava così uno dei cartelli presenti alla manifestazione di Pontedera del 4 marzo scorso, organizzata per chiedere la chiusura della discarica della Grillaia dove viene stoccato amianto.

Ora sappiamo cosa va fatto del KEU : una bonifica immediata di tutti i luoghi in cui è presente .

Non si può non considerare la richiesta che si leva dai cittadini e dai comitati contro la presenza del veleno sparso in Toscana e da cui la Valdera non è immune. La pericolosità del Keu è confermata in modo chiaro dallo studio pubblicato sul sito di Arpat e realizzato da Università di Pisa, CNR e altri importanti e indipendenti istituti di ricerca scientifica. Il Keu contiene cromo e quel cromo sottoposto agli agenti atmosferici, aria, acqua, umidità, si trasforma in cromo esavalente (una tra le principali sostanze tossiche al mondo) con un rischio elevatissimo di scatenare malattie in chi ne viene a contatto.

Oggi è il tempo dell’azione immediata per riparare i danni che sta provocando la presenza di questo agente cancerogeno sulle nostre terre.

Ognuno faccia la sua parte: l’Amministrazione Comunale di Pontedera, che pur avendo adempiuto correttamente alle prescrizioni date da Arpat nei mesi precedenti, deve far si che nessuno incautamente possa venire a contatto con i cumuli presenti nell’area denominata Green Park, impedendone fisicamente l’accesso almeno nella parte dove sono stoccati.

Deve inoltre attivare tutte le possibili iniziative, anche legali, per effettuare la bonifica almeno entro i 12 mesi previsti dall’ordinanza Arpat ( presumibilmente entro settembre/ottobre 2023)

Ognuno faccia la sua parte : il governo nazionale si attivi con una decretazione d’urgenza per garantire agli enti locali i finanziamenti necessari alle bonifiche, questa si, un vera emergenza che non può essere trascurata.

Ognuno faccia la sua parte : i Parlamentari eletti in questa circoscrizione si facciano garanti dei processi necessari a far fronte a questa emergenza ambientale e sanitaria stimolando e controllando gli atti governativi.

Ognuno faccia la sua parte,: la politica locale si faccia carico di trovare diverse modalità di gestione e di controllo sul ciclo dei rifiuti speciali, in particolare per la parte finale dello smaltimento, che non può essere lasciato completamente in mano ai privati e senza un adeguato controllo pubblico.

Ognuno faccia la sua parte,: la magistratura indaghi con ulteriore sollecitudine sulle responsabilità passate e avvii i necessari provvedimenti giudiziari su chi ha speculato sulla pelle della gente.

Ognuno faccia la sua parte : ai cittadini il compito di non delegare la propria salute e di mantenere alta l’attenzione su tutte le questioni ambientali.

Il Circolo di Sinistra Italiana Valdera Valdicecina non è disponibile a lasciar passare sotto traccia una vicenda così delicata e urgente e proseguirà nella sua azione di sostegno alle lotte per la salute pubblica anche in collaborazione con le istituzioni e facendosene carico in prima persona, facendo la propria parte.

Circolo Sinistra Italiana

Valdera Valdicecina