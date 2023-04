La Lega di Fucecchio incontra i cittadini: al centro la questione dello spaccio alle Cerbaie

Domani 15 aprile, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 la Sezione comunale di Fucecchio della Lega, incontrerà i cittadini ad un apposito gazebo ubicato nell'area a parcheggio di fronte al supermercato Coop di via di Fucecchiello. In merito, il Segretario Marco Cordone che è anche Consigliere comunale leghista nella città dell'omonimo Padule, informa che è aperta la campagna tesseramento 2023 dei soci sostenitori (costo annuale tessera euro 10). Al gazebo, oltre allo stesso Cordone, saranno presenti i Consiglieri del Direttivo comunale, Stefano Cartocci e Andrea Frino oltre al Consigliere all'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, Marco Manuelli.

Con l'occasione, il Segretario Cordone ci tiene a puntualizzare un aspetto dell'attività del Carroccio in merito all'annosa questione dello spaccio di stupefacenti all'interno delle bellissime colline delle Cerbaie, con la seguente dichiarazione: "Mi meraviglio che il Sindaco Spinelli, non riconosca l'attività che la Lega locale sta portando avanti seriamente da oltre tre anni, per quanto riguarda il contrasto allo spaccio di droga e agli spacciatori all'interno delle Cerbaie, considerato che:

1) nel settembre dello scorso anno insieme al Consigliere del Direttivo Stefano Cartocci, durante una manifestazione a Firenze, consegnai una memoria al Segretario Federale della Lega, Matteo Salvini, sulla questione 'Cerbaie' e sull'allora, recente tentativo di aggressione di una giovane donna che percorrendo quelle strade, rientrava a casa in automobile;

2)invitato anche come Consigliere Nazionale ANCI componente della Commissione Sicurezza e Legalità, all'interno della Commissione Sicurezza Urbana del Comune di Fucecchio dello scorso 9 settembre, sollevai il problema di un coordinamento tra le Prefetture delle Province su cui incide il sistema collinare delle Cerbaie(Firenze, Pisa, Lucca e Pistoia), gli Enti locali interessati ed i rappresentanti delle Forze dell'Ordine e delle Polizie Municipali, come effettivamente sta avvenendo, con allo stesso tempo una richiesta di aumento di uomini e mezzi delle Forze dell'Ordine da impiegare territorialmente, per sradicare quella delinquenza sfacciata e senza limiti;

3)il recente sopralluogo(25 marzo 2023), di tutto il Direttivo comunale del Carroccio di Fucecchio di oltre tre ore all'interno delle Cerbaie, insieme all'omonimo Comitato.

Noi come Lega per Salvini Premier di Fucecchio, siamo rispettosi dei ruoli e del lavoro di tutti/e ma senza scendere in polemiche che non interessano tutti quei cittadini che dalla Politica si aspettano fatti e non discorsi, non va bene che si dica che la Lega non c'entra proprio niente se si impegna nella lotta allo spaccio della droga nei boschi di questo meraviglioso sistema collinare e plaude al lavoro intenso che Forze dell'Ordine e Polizie Locali, con l'ausilio dei cani antidroga stanno portando avanti con continuità e grande determinazione. Su queste battaglie, oltre che come politico, insieme a miei collaboratori, ci metto anche la faccia e i miei sentimenti di figlio di una vittima della criminalità".