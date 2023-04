La rete dei sentieri di Lastra a Signa, prosegue il programma delle camminate

Prosegue il programma delle camminate promosse dal Comune di Lastra a Signa sui nuovi sentieri CAI del territorio. Domani 15 aprile si terrà la seconda camminata che percorrerà l’Anello della Guerrina. L’iniziativa partirà alle 15 dal parcheggio delle Quattro strade a Malmantile e si snoderà tra i luoghi e i laghetti nascosti, radure, boschetti e stradelle bianche. Viste le previsioni del tempo per la giornata di domani si consiglia di portare un’attrezzatura adeguata.

Alla camminata sarà presente il sindaco Angela Bagni, l’assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni e un rappresentante del CAI (Club Alpino Italiano Sezione di Firenze) e dell’Ufficio Ambiente. La terza camminata si terrà il 29 aprile con il Sentiero Anello di San Romolo. Partenza alle 15.30 dal parcheggio della scuola Santa Maria a Castagnolo in via Gramsci. Percorso interessante sulla parte orientale del territorio comunale che permette di raggiungere Colle di San Romolo e l’omonima chiesa di San Romolo a Settimo punto più alto del territorio di Lastra a Signa.

Il 13 maggio è in programma l’Anello Malmantile – Valle della Pesa: partenza alle 15 da piazza Piave: itinerario di ampio respiro prevalentemente su strade bianche e sentieri tra colline, fattorie costeggiando vigneti, olivete e attraversando boschi che caratterizzano il territorio di Lastra a Signa. Il percorso si sviluppa tra ampi crinali con grandi vedute e freschi e sconosciuti boschi di fondovalle verso la Pesa.

Infine il 27 maggio alle 15 l’Anello della Villa Caruso. Tra boschi e radure raggiungendo Villa Caruso Bellosguardo: itinerario interessante fra ville e vigneti e sentieri poco conosciuti alla scoperta di angoli di vista interessanti nella parte alta di Lastra a Signa. Il percorso partirà dalla stazione FS di Lastra a Signa e passa nei pressi della villa del tenore Enrico Caruso: itinerario interessante fra ville e vigneti e sentieri poco conosciuti alla scoperta di angoli di vista interessanti nella parte alta di Lastra a Signa.