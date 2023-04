Lavoratore a nero, sanzione da 3600 euro ad un ristoratore di San Vincenzo

I carabinieri di Piombino, in collaborazione con i Carabinieri del NIL - Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno, hanno effettuato un servizio coordinato finalizzato alla verifica del rispetto delle norme sulla regolarità e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono stati effettuati diversi controlli in esercizi commerciali. Durante le verifiche in un'attività di ristorazione a San Vincenzo, sono state riscontrate violazioni che hanno costretto i Carabinieri a sospendere l'attività.

In particolare, è emerso che un lavoratore presente al momento del controllo era "in nero" e non aveva un contratto di lavoro. Il titolare, un uomo di 34 anni, ha ricevuto una sanzione amministrativa di 3.600 euro per la mancata comunicazione preventiva all'INPS dell'instaurazione del rapporto di lavoro, come previsto dalla normativa in materia di lavoro irregolare.