L'officina creativa, associazione di Fucecchio lancia i laboratori artistici

Ieri sera alla presenza della vice sindaco di Fucecchio Emma Donnini è stato inaugurato “L’officina

creativa” a Casa Base di Semplicemente Odv, in Piazza San Gregorio, Torre.

Si tratta di un laboratorio aperto nel quale - con il coordinamento delle referenti, Tina Riccobono e

Cinzia Derosa - si faranno attività artistiche come musica e teatro il martedì e attività creative, dalla

pittura alla creazione di oggetti, il giovedì.

Grazie al pulmino dell'associazione, i volontari di Semplicemente Odv si occupano di accompagnare

le persone che hanno piacere di partecipare ai laboratori: il trasporto verso il laboratorio è gratuito

per chi non può contribuire; a donazione libera per chi può dare un piccolo aiuto all'organizzazione.

Lo spazio di Casa Base, a disposizione da diversi anni di Semplicemente, grazie al comodato gratuito

concesso dalla parrocchia di Torre, aveva avuto nel tempo una buona evoluzione nelle attività sociali,

che sono state poi azzerate nel periodo dell'emergenza sanitaria.

Passato il periodo della pandemia, l’associazione - in rete con i servizi sociali - ha rilanciato sia il

laboratorio che il doposcuola, con il valore aggiunto ed inestimabile delle professioniste che si sono

offerte come referenti a titolo totalmente volontario, creando uno spazio protetto e produttivo al

quale si accede per necessità e per piacere, con l’obiettivo di creare un gruppo eterogeneo ma

amalgamato che possa sentirsi parte attiva di un progetto solidale.

L’offcina creativa è uno spazio vivo, aperto e inclusivo dove chiunque porta quel che sa fare e lo

condivide grazie al coordinamento delle volontarie.

Il laboratorio, come il doposcuola, può ospitare anche inserimenti lavorativi massimizzandone così il

benefcio: “aiutarsi aiutando” è da sempre la flosofa di Semplicemente Odv che storicamente

condivide quel che ha e quel che può con chiunque condivida le fnalità di sostegno e inclusione

dell’associazione.

Se il laboratorio artistico produrrà uno spettacolo potrà presentarlo sul palco del Lago i Salici (sede

legale di Semplicemente), se il laboratorio creativo produrrà opere d’ingegno saranno vendute alle

feste ed agli eventi di autofnanziamento o al magazzino solidale dell'associazione.

Con l’inaugurazione del doposcuola che si terrà settimana prossima, Semplicemente Odv avrà

completato tutti gli obiettivi che si era posta, dotandosi di tutti gli strumenti utili e sinergici per

poter dare il massimo alla collettività.